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Благоустройство

Жители Калуги просят построить тротуар

О проблеме в их населенном пункте рассказали люди из деревни Жерело.
Дмитрий Ивьев
14:19 сегодня
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О проблеме в их населенном пункте рассказали люди из деревни Жерело.

Тротуара они добиваются еще со времени постройки Северного обхода, однако тогда денег у властей не нашлось.

Сейчас жителям Жерело предложили принять участие в конкурсе инициативных проектов.

Тротуар протяженностью в 1,8 километра оценивается в два миллиона рублей. Если проект одобрят, то из бюджета на его реализацию выделят 1,8 миллиона.

- Жители, с риском для жизни и здоровья, вынуждены перемещаться по деревне, до автобусных остановок и мусорных контейнеров, прямо по проезжей части дороги, которая является частью бесплатной транзитной дороги Калуга-Москва, - рассказали калужане. - Особенно трудно приходится в зимние периоды времени, когда из-за отвалов снега жители, обрызганные грязью от проезжающих автомобилей, вынуждены передвигаться чуть ли не по центру дороги, обходя грязные лужи.

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