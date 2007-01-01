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Главным садовником Калуги назначена Ольга Зорякова

В понедельник, 27 января, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
14:08 сегодня
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Зорякова закончила Академию минпросвещения России по направлению «ландшафтное искусство и садовый дизайн» и Калужский университет имени Циолковского – институт естествознания.

- У Ольги Сергеевны большой профессиональный опыт, за спиной –  работа в Торгово-промышленной палате области, ведение крупных ландшафтных проектов, организация уходовых работ за растениями и многое другое, - прокомментировал Денисов.

Он поставил главную задачу – провести качественную озеленительную кампанию в Калуге в 2025 году, обеспечить уход и заботу за каждым крупномером и саженцем, а клумбы города сделать ухоженными и яркими.

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