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Благоустройство

В Калуге жалуются на открытые колодцы

Дмитрий Ивьев
12:47 сегодня
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Наш читатель прислал фото с территории на севере города.

Там опасные колодцы замечены между новыми школами №46 и №29.

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