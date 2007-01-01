В Калуге провалилась плитка в Воскресенском переулке

Фото прислала наша читательница.

- Переулок Воскресенский. После замены подземных коммуникаций в декабре 2024 года плитка была уложена на свое место, но явно с нарушением технологии, - жалуется калужанка. - Как результат, провалы по всему отрезку тротуара, где проводились работы. По этой дороге каждый день идут дети, здесь находятся два детских сада, школа и корпус КГУ.

Ранее похожая проблема возникла на улице Достоевского. Тогда городская управа сообщала, что ремонт пройдет при подходящей погоде.