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Благоустройство

В Калуге провалилась плитка в Воскресенском переулке

Фото прислала наша читательница.
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
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- Переулок Воскресенский. После замены подземных коммуникаций в декабре 2024 года плитка была уложена на свое место, но явно с нарушением технологии, - жалуется калужанка. - Как результат, провалы по всему отрезку тротуара, где проводились работы. По этой дороге каждый день идут дети, здесь находятся два детских сада, школа и корпус КГУ.

Ранее похожая проблема возникла на улице Достоевского. Тогда городская управа сообщала, что ремонт пройдет при подходящей погоде.

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