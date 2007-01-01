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Благоустройство

В Калуге срезали сухие деревья

Аварийные деревья убрали в переулке Интернациональном, на улицах Труда и Пионерской.
Дмитрий Ивьев
16:10 сегодня
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Об этом сообщили 21 января в «Калугаблагоустройство».

Сообщить о аварийных деревьях в Калуге можно по телефонам 70-11-31 или 77-71-12.

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