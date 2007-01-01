В Калуге срезали сухие деревья

Аварийные деревья убрали в переулке Интернациональном, на улицах Труда и Пионерской.

Об этом сообщили 21 января в «Калугаблагоустройство».

Сообщить о аварийных деревьях в Калуге можно по телефонам 70-11-31 или 77-71-12.