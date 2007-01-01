В Калуге провалилась очистка Яченского водохранилища

В понедельник, 20 января, городской голова Дмитрий Денисов заявил, что контракт с подрядчиком расторгнут.

- Аванс возвращен в бюджет, - подчеркнул чиновник. - Не время, видимо, исходя из того качества проекта и подрядных организаций, проводить подобные работы.

Заказчиком по очистке Яченского водохранилища являлось региональное министерство экологии и природных ресурсов.

Активные работы велись в конце лета 2023 года.

Планировалось, что подрядчик очистит дно калужского моря до конца 2024 года.