В Калуге выбрали главного садовника

Эту должность займет женщина, но имя ее пока не называют.

В ближайшее время специалиста оформят в штат, сообщил 20 января на планерке городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее сообщалось, что главный садовник станет заместителем руководителя «Калугаблагоустройство», будет контролировать содержание существующих зеленых насаждений, участвовать на всех этапах в связи с посадками, участвовать в процессе подписания актов о ликвидации деревьев.

- В общем, всё просто. Вся зелень в масштабах города, экспертиза, управление процессами, которые связаны, так или иначе, с зелёным насаждением, - пояснял ранее Денисов. - А если ещё этот человек будет иметь компетенции в сфере ландшафтного дизайна, то он может быть еще и интегрирован в эти проекты.