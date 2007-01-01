+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге выбрали главного садовника
Благоустройство

В Калуге выбрали главного садовника

Эту должность займет женщина, но имя ее пока не называют.
Дмитрий Ивьев
15:19 сегодня
0 108
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ближайшее время специалиста оформят в штат, сообщил 20 января на планерке городской голова Дмитрий Денисов.

Ранее сообщалось, что главный садовник станет заместителем руководителя «Калугаблагоустройство», будет контролировать содержание существующих зеленых насаждений, участвовать на всех этапах в связи с посадками, участвовать в процессе подписания актов о ликвидации деревьев.

- В общем, всё просто. Вся зелень в масштабах города, экспертиза, управление процессами, которые связаны, так или иначе, с зелёным насаждением, - пояснял ранее Денисов. - А если ещё этот человек будет иметь компетенции в сфере ландшафтного дизайна, то он может быть еще и интегрирован в эти проекты.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhEVmQ1aUNNS05sb3ZsTi84dWo0dmc9PSIsInZhbHVlIjoiOC9CQitVWXVnaE95RUpSVmo4OUhEdEd0bi80RjJBMjh4dmRwS2Q5cnY3SFVqUGxhdXk3OUtCNGhvckxyUzFQKzhpMDVCUXdaOW9rL2RtU2hKd05NQ3MzVmg3cE5rcFJ6c2RseklMTWJBcHJjUE9qWWNIOW5ES3NKQ1AvaG5FbEpEQ0N2YmV6SkFxRE5SV2h6Zy83RlFQS0s2Sit3bDcvTFV4VUgrRFMzc2N6Z2wzTzNzNjI4QTRPa3hIU3Zya2FjcjhSNnlXVUR0U1VNZDZHR3VwOS8rOWRFcTcydjcwSElZUzI4dXFMbVRnWEVBeU5FRHVDc210MUg5dkl4YjBkT0IraFFkN085aHFsTnJLdTFhTStXZ1hoSXJmd1NyQnJwYTAwWVJvdmI1RGxLK3RwTkJaVldieHhzS3NET0E3MkVwb1pDcFRreDlvU2dnb0tsNCtTb1UyYkhlNjhwM1hIbTh5ejVsV09GOWRodFZ3YTFJbGxVc2xWQ1RvbktqZ1lFM1VIT0VmZWRYRzlGTGI2VEFMSEpUdlNRSElDcy9MaE9sNmN6MWpLRzFhVDdtYmo4YVNlTElDOU1QclRsK3pCeSIsIm1hYyI6IjQ3YTZlNDc3MjU5YzY1YzFmZjg0YmI4YmE5OWNjZjRiYTk3ZThhNzlkMmEwNmM3MGNlMjYxOGQ4ZGIxOGJhZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlHUGRDVlVhNU9pUjRLQjNMUTlzMmc9PSIsInZhbHVlIjoiK2VKWSsxT2ZBYmVzeXFObC8zZldMNi9NV1pwaXZ4ZGtwem5VU0orM0VMRVBUWktUM1VKVENnR0VWMGxOMmVCZlJiKzVhbk03ejNXcVN6Zm1GYjl5YkFoOXZKeElHZi8zNW1Jdk9COTlpNnE3Tys1ejBEM0R3OVpnMzZNUkFYTjVhWlFoYTZLZ1JmemR4NWdRQ29EWkJHenlqc1ZTU0hwcUxGdFk0UWdweVJVMnhzSEtwYXFSNGFQajJ6am9ySGZodVhGQkdwQVVOdnlMZjNXdUh6Q2x3dk4vclQwWkhBdWQ1dG5Pb0oxV2ovT0tNYUU4YjEzUm9Lc01DSmhBeFZPRnpwT0RoVTZMZFZ1MHg5NXh5TmlHNzFjaXJTOVdjZHVrQlBxdzVkNkJrYS9KcGUvbTZlWko1dEhlMHNMTU96ZElDaG5mTDVPekVHRGxVOS9rTmJVQVB6V3V5dHBkNGVSSWVOME1YVjlqRzNObFFXZzZhbjViV1p2T2lZQXlzMHVXejdTR0MzTEw3MHBlSlJRNjVPTWtYU2FrTUtDenUwV3FFbHpKbmh2Y0FDVUR6MWFVNk81MWhIRHoreHRxbWtxV3ZIQzdQZmY2amVmS21UcmdUQStvSU9VZGs5NVExS0svTUVlQ3RjN2pKbUJ5Um9CcHlLY25URXM0L1VDNmIza004Yk5JdmYzdHZrb0M3YnpLdm9rMXJQTmtWZlBBdFZpZEliekYzUmptMjdSSWhaSUM1bW9OSGVUZ2RoT3NXUmdTbHM3NHBrV0NLOUpQSVRCNDJLSFhhNjUxLzlTVlVGZ2Q3NGp4M0o5M0xzdG01cjcyQmhleDhPa2ZGZU9rRG9rSyIsIm1hYyI6IjRiYjBjMjBmNjc1NDdiM2VjZGRhZDgxOGRjOTU3NjViYjMyYzYzYjIyMWNiM2Q1MzJhNWM4YjcyNjBjZDY4N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+