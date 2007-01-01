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В Калуге рассказали, какие деревья высадят на месте спиленных

Работы должны начаться весной.
Дмитрий Ивьев
12:14 сегодня
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Вопрос озеленения города обсуждался на днях в Общественной палате области.

Туда пришел первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Сообщается, что первыми деревья высадят на улицах Ленина, Кирова и вокруг сквера Мира. А на Театральной пока будут высаживать растения в кадках, так как там планируется реконструкция.

Экологи порекомендовали высаживать в Калуге липу крупнолистную, клёны серебристый, остролистный, красный и Гиннала, рябину, тополь серебристый и яблоню декоративную. Также возможна высадка хвойных: ель обыкновенная, лиственница европейская, туя западная.

Из кустарников в Калуге собираются высаживать сирень, спирею и кизильник.

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