В Калуге рассказали, какие деревья высадят на месте спиленных

Работы должны начаться весной.

Вопрос озеленения города обсуждался на днях в Общественной палате области.

Туда пришел первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Сообщается, что первыми деревья высадят на улицах Ленина, Кирова и вокруг сквера Мира. А на Театральной пока будут высаживать растения в кадках, так как там планируется реконструкция.

Экологи порекомендовали высаживать в Калуге липу крупнолистную, клёны серебристый, остролистный, красный и Гиннала, рябину, тополь серебристый и яблоню декоративную. Также возможна высадка хвойных: ель обыкновенная, лиственница европейская, туя западная.

Из кустарников в Калуге собираются высаживать сирень, спирею и кизильник.