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Благоустройство

В Калуге провалился тротуар на улице Карпова

Фото прислал наш читатель.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 698
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Провал образовался в районе канализационного колодца напротив Гостиных рядов.

Официальных комментариев властей по этому поводу пока не было.

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