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Благоустройство

Калужанку возмутила сетка на входе в подъезд

Металлическую конструкцию установили у дома №2 на улице Баррикад.
Дмитрий Ивьев
16:29 сегодня
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- Вот сегодня непонятно для каких целей установили некую арматуру (батут) перед входной дверью, наверно, сняли с дореволюционных кроватей, это для чего? – задается вопросом жительница Калуги. - Для отталкивания и прыжков с крыльца дома? Сам по себе дополнительный металлический выступ установили, так ещё и прыгающая основа. Там и каблуки застрянут сразу, и поверхность неустойчивая, и выступы для спотыкания! Это просто издевка над жильцами дома.

В Госжилинспекции Калужской области пояснили, что «на площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега».

Однако автора фото не устроил такой ответ:

- Ну так пусть такой скребок руководитель управляющей в своём коттедже установит, а нам выровняют поверхность ступенек и установят то, что вы называете скребок, а не часть от кровати. Продавливающая сетка с дырками это вы называете скребок? У вас аналогичный при входе в жилинспекцию или белый дом? Ещё и за деньги наши такое установили?

На такой комментарий ГЖИ предложило провести общее собрание собственников, на котором те решат, какую конструкцию монтировать у дома.

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