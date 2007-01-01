В Калуге включили подсветку нового Театра юного зрителя

Однако в полной мере оценить ее можно только с высоты птичьего полета.

Снимки опубликовал бывший главный архитектор города Алексей Комов.

- Многослойность фасадов - это «театральная фишка» нашего проекта калужского ТЮЗа, которая раскрывает глубину архитектурного объëма, внешне лапидарного, но сложного внутри, - заявил он. - Такое архитектурное решение создает игру света, тени и разных фактур, что будет обязательно привлекать внимание и вызывать интерес у юных зрителей задолго до того, как они окунутся в мир театрального представления. Так театр становится не просто зданием, а настоящим центром вдохновения. Уже в новом году, в конце января, на правом широком пилоне главного фасада будет смонтирована ещё одна архитектурно-театральная изюминка нашего проекта - сказочные часы.

Оценить подсветку с земли мешает большое количество фонарей и проводов. Со стороны парка вид также загораживает фонтан.