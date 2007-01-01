+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге рассказали, куда сдать елки
Новость дня Благоустройство

В Калуге рассказали, куда сдать елки

Новогодние деревья уже начали появляться на помойках. Но власти просят все-таки довезти их до специального пункта.
Дмитрий Ивьев
09:24 сегодня
0 548
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

До конца января новогодние ели принимают на переработку. Адрес пункта сбора: улица Телевизионная, 2б. Время работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 16:00.

Деревья должны быть без украшений.

- Все переработанные ёлки будут использоваться в качестве удобрения для растений на городских территориях, - пояснили 10 января в «Калугаблагоустройство».

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllhVXQvZjZuc21mSmRSSnlFREJPQmc9PSIsInZhbHVlIjoiZkhrSTFsK3liN3N6REJsUVdPd2JDWit5VUZKR1NXM0QrRkdoODE1WDN6QitkemtKUnVWQTdXRGRQWkZ5bXhTMDZ6endyempBWFZacWVwR0QyTitlTG5uc29WZzJtbHd0WUxKV3pYdXR3Z2o1c0dWaWx4UXNlWkdKdDdva1ZucFcwaTkweW1DdXNOakwxcXByU1BpVE9PSlNLblVJc1pPSUx3YVJSbkZvWkhVQWdQemd6Q0pPaUJPTTR5eDN2S25nc1huenVIZmttWG5yMlJTYTZxU3NraGVUZ2dJb1BQc2pPWWFJaEVqU1Fwbk81NkpoVkJTZGpSMllxWXhyOWhZYlVjWEhEK2crRkNHRDB5U2U4dUJENzRSa0NvZkdDcmZVRTRGUkhhdXdQZmgzQTZFL0tMRGdEWVI3UU5HdkZvQUVHeno1bkZPRVZleDZ6ZW82Mnl1TFFpNFhjVURtMGJvcTBjTXRsMEg1YXF4MFVLZjdtbEtmYmhaQVRuZUU5SkFYTGlGenB2OUpsUWwwZmZrdi9mcXV5UitFVkQ5UDJzQkxOV2FFKzE2VzFFS0RrWWY2RzZRbC9oejZkUVJyRGV2UiIsIm1hYyI6IjVhYmQ1MDRiMjNmMGI1YjczYjY3NDkxYjI1NmNjNzlhNzQ1MzFhMzAyZWI1ZmU3ZmNkMWIzMWNjZDc2NjY3NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFhY1hJQnNHYnZtRmVwWkgrUnpZNHc9PSIsInZhbHVlIjoiOUYycWVwSG9rdDRvRm5UWUtrdGdYWm1VTzhDTWFSNVhPQ1FpQ0k0d205a2lsNU4wUDdaZndSUHExcTQ4Uks1ZWk3UWdLZGl6OTFJNzNmQWFoWm5HU0FSSXpxOTg0RlpxU1ZoNkdrcXlnbzZKMElGQmlPWnFTVTJpSmJQV2xuTUI3Z0Q3WWxQZWZNYS96WWR1ZERreUtSTFV3ZEtHZVY1VEVUYWljNmpqSGpuZklUNGdmYUVjNjk0SG1TQTRqZkE1SlExQzlEdHBwUFh5Vi8xbHpWbUxWOWNjbXF6bGpiTnFyWU1LWjNNSWNOYkZDcHlwNUMxMjZQT2FZdERITVFVeHVoQUFSOGdNNFJLOUFyeTgvSDFoOWU3dDJkcWRsWTBSNEtjZ0F5aHNXMllWVjR5WjV6UnA0V3crUGVQNENOS0VEY21zcjAzZ3FlQTRPMEZNclp1ZS9IQ2dDaklrTDFmK0VnSGRSN0NoVmhuMTlIN2VuQ291OWhMV01walhOWXNRWkhjNFkvZnBpZjFFZnRkbDJTRlk3ZXMvc0hhalVZRGliQmZJeWVvOXNVYmdIYlVpWnU5YSsra2wrc3dUNHVNdElIb2tuMVFUbENuaUtyVzZQSmppeWJzbWJiRWdLRlZ6WE01OTdmWWVxeXR6N0RiY21VUmtDWG9kbzRKeGorZ05ieUVjMkVXdWQ1UDFwek9OOHU1akxjeGlOeGNlQnpsd3lUTWU0YUhPMUF2UDFub3lmWjRjS3RLeW9oT2VWVlVhN3paeEtndzNkWE1oTkZnWkEzWHZHbktWWENXb0V3d1hnNUFGbHFwc1BWNmkxVW9DRzlEa0FCZHlqOWtwRXZxNCIsIm1hYyI6IjQ2YWI1ZTcwODUzNjUyNTgzOWMwZGFlY2Y2ZmI2ODhmY2QyY2U3MDBlNGI1MzY1YTNhNDhmNDBkYjM0NWY0NzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+