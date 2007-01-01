В Калуге рассказали, куда сдать елки

Новогодние деревья уже начали появляться на помойках. Но власти просят все-таки довезти их до специального пункта.

До конца января новогодние ели принимают на переработку. Адрес пункта сбора: улица Телевизионная, 2б. Время работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 16:00.

Деревья должны быть без украшений.

- Все переработанные ёлки будут использоваться в качестве удобрения для растений на городских территориях, - пояснили 10 января в «Калугаблагоустройство».