В Калуге на Золотой аллее повесили лампочки

В воскресенье, 29 декабря, управление городского хозяйства Калуги сообщило о дополнительном освещении аллеи.

Теперь, наконец, стало понятно предназначение фиолетовых арок, по поводу которых высказывали недоумение и негодование калужане в соцсетях.

На эти арки и повесили электрические гирлянды. Осветление Золотой аллеи произошло по соглашению о социальном партнерстве между городской управой и одним из калужских предприятий.

- При ярком свете электрических лампочек стал лучше виден слой льда на дорожках Золотой аллеи, - язвят в социальных сетях калужане.