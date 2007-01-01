В Калуге демонтировали опасные штыри на улице Королева

Они торчали из стены школы №6 для крепления предупреждающей ленты.

Ее в свою очередь натянули, чтобы люди не подходили близко к стене, потому что с крыши может упасть лед.

Однако такая конструкция представляла угрозу для пешеходов.

- Там столько детей ходит, а штыри прямо на уровне их глаз, - рассказал местный житель на странице губернатора. - Неужели нельзя придумать что-то более безопасное. Либо постоянно сбивать снег с крыши, чтобы вообще убрать эти непонятные конструкции.

В городской управе 24 декабря сообщили, что штыри убрали. Вместо них там установят деревянные конструкции.