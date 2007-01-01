+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Людиново появились новые прозрачные остановки
Благоустройство

В Людиново появились новые прозрачные остановки

Павильоны установили на улице 3-го Интернационала.
Дмитрий Ивьев
09:08 сегодня
0 168
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Очень прошу поддерживать чистоту и не расклеивать объявления, - обратился к местным жителям глава администрации района Стефан Перевалов.

До конца декабря в городе поставят еще четыре таких павильона.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZ3N0l6ajd0elVVWmcrUFkyY0Y5cFE9PSIsInZhbHVlIjoicVlOS1JnayttUEZqdmFTOGdHbDduZjU1OTFiM2NialBOOXJnbG5aUndiZmVCaTZvRGNBMHdnQ0dlemdaSnRLNXNKd1ZPU2lQZGJBUGtBSjU0ZStNUm5KWHFuU3dzZCsrdFFNQStlWXZhdk5ucE5sN1dtNnRFbzlqd2wzd2tQa2NWNmtsdXVzY2dTSmI5YXN5c0pDSHNKczdrMUErTGhnbUxVR0lDazQ4VHhWVHZlMnUvc2liRm9zdmFRcVk2TTRpNlc1TXllaDFuMFlLSHArQTRZMUVyVi9aZjRjWXNVWFFpc3BueDRwSER4ZlVLcUs5a3gwczFnMnp3elRJMUt2aXdMRjA3N2c2SW5kSTRxd3BLZ0Uzdkw4Qmx2SmlHYnprelRBekRJYmk2REFEeVVJRFNPK28yMWlRNlF0cUY5Qkx6RTFGaXhSZzQ5TzM0NnRVcWgwTUlLeEF5c3Q0aFhIRHZpTUdUbHFtUk1LM1JaYlUrL2kvN25TbzJHeWZRNm10WmFBVzZiZkltYUNsVE1URWg0eU4wMVdvSHY1eGNXZ2NhS1gwTU1uSVRkaCtOcHM0S3NzY0xLMmJaVmUrSTE4diIsIm1hYyI6IjUxOWYyZTAyMGNlZDczZjEzMTNkMGYwNmMwYmZkZDk1NjVlM2JkMTEwNmQ2ZDlkOThmNDc0ZDUyOGU2ZTljN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldncVNpTGVRVWtkNkc2cHAra1BtN1E9PSIsInZhbHVlIjoiN1F4OUs3aTdlcWVHVDY4RGp5Mm1MV2hMTjBXaFNCNGZTMjdJWEtPL0xFeGRrRm1HNllyTFZ4dzB4TkVrSk9FMGVIWFNmMXhSZk1jeFJIaHR5eEoyWGdIZDVkMFo2NzV2UGhDUnA4UG1IMWNpUnRLSmtDVHRkVlIvQUJHb3R2aXYrUExsNzcyc2JrVVVqMFlISWFlQk85T3NnSnZyZDJFT2NNWGo3OWFxM1A4eG5CQ2pNdk1uSGlXay9yZXhoamhDd2pLakJuYldpdm1FUzVrYlJkUWNSRlNyTWZFYmozLzlzWGk5c2liYTBRUnpOUWFpVEdxclVhSVQ3SVc0WjZLSE90NndWMWIwWUZSZEZDMksvWTJFd1QwOUtGamRXUFI1a2tzemtjTmdKcG5EZ1NRTHhjZEtwSmFFUDFNRjg5MENBRWQ2MEczRDRqVHU4TStqUm1ieE1PQWl5SkhFN0lQOVZpaitBdE9SOWpKMUVRc2lsNjcwbkRqVXJPVG4xa25qZ055WVZtUHlzYmI5a3FCVDhuTGFMSkZWVGdTLzZEN3QrdFZVb1U5T2xkMS95NTNYbVZCd3N5MFFJNWtpNnVhN0E4Y1g2UDFsVzAvU1pZZVFKU3NrK0RHMVpURGxkZ3dCdTFhRC8vSjUxd0dIMkhFRllNM0l6YnhKS2JGbWFBbElRcmdDaDJ3aFJiRFdqOEpUTXlwNEFnRnFGKzZrbTlUbzhLb2UvWSticDhqNFkzdEJZby9vaFhXUDZweDRnOW51VWJFckxoK2RYM2orWjZ6Q0VrMFArMHNNL2V2WGlpMk5sQys3QnVqZTg4Z3ExeTc4dFhaN1hYN2VqdFJXbWkrSiIsIm1hYyI6ImQ4NTg4MmI5ZGY2YjMwOGVjYjlkNTg0ZmY3NjU5NGEzNTIwZGFhMWEyNGVjM2FkNTIzNWJmODgzYjZhMzYyMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+