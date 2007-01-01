+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге провода обвисли на Правом берегу
Благоустройство

В Калуге провода обвисли на Правом берегу

Жалоба появилась на днях в официальном сообществе Правобережья в ВК.
Дмитрий Ивьев
16:57 сегодня
0 134
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Столб упал на улице 65 лет Победы еще несколько недель назад.

- Складывается впечатление, что улица участвует в каком-то многолетнем эксперименте над детьми и их родителями. Многомесячные бесхозные разрытия, ямы, провалы, гололёд, мусор, теперь вот и это, - написал калужанин.

Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:

- Новую опору вместо пострадавшей в ДТП мы постараемся поставить до конца года. Висят интернет-провода, они не представляют опасности. По информации провайдеров, провода приведут в порядок, как только поставят опору.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ1REh2aGE5ZGp4bDZrZVZPLzBNV0E9PSIsInZhbHVlIjoiV0pVS2FJY1ZHbkptcjFINVpJQTl2eXdIWDMyOWs2a1ZyZXlFeU16MzFxL2ZMeE5aQmk0d0ZJeVpIODBvTW5HdUJBdjJKUCtsSlk3dXpUeDYvODd0MUZKVVkvL2ZUaE1MMXhpTi9wMFl1TnJxc3hHL2U5VXhDWVgvMmovQmUwRUVIQ3NvOWZHWGlHOGxOM2ZlcU1PcG1BNUo4OUVJYTVJOEdFOHlObW5GR05xNGNIaXZHS1d4UXRDL2x1V0pGcTMxQitLdXYvRGppOWVnZWVqZHhpd2pBVEFLSG9aMTNVMDBtRk1JeEMvZ1A3bUc2RXlyR0tPaTdtK1BseGxERTdzb3A1STkxempmZFBFOVRyM3dEUVJhWG5RMENvUEF2QXJESk5qS0RpQkgwWGhSQlVVV1RZMitNbXFUcDQyb1p5bjhOZHc5VUVoYjNzZy9rS1I2Tis3bHd1VFlDanNlZzB3amYwcTRHWHhpMnJtMUtIbDBlUENQRFFBVDZqVEJYRnNVTUR0UGlSMWZEV1FKMCtoSHNFNndYRjVJZ3BIRkh1bGZCY1NxL1dJLzdJYmZ3ai9uNldhZmh5R2NFcFZIVVdYNSIsIm1hYyI6IjU0NzdkMDRlZjAxZjY0YjlhZmFiOTkxYmEwNGI3ZDA3MzkxZjg3ZjRmMjA5ZTJmMDM1YzZkY2JhNDQ4NTI3ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlU3NFVtOGx5OXl0UmFqQXNaaWlHa1E9PSIsInZhbHVlIjoickY2K1RuNUczK3pneURBQmtRMDhqdVBERUc0ejFxU3gyMVk5d3YxRVpaeDhyazY5SGRPbjZBN3BUbWk0ajVVWHAxUU5vRFJ5T1N3R2RZclhlK2pMdUl0S3ZkbXB3eDB3NVNESGg0ejNJN0ZBYUhUUE9DRjZUbm0rL1c5U1ZZc0JHZFpsSkxqTHI2VHBkVmRORFI3bmlUS0hPQjBDbms2dGplS0ZXVkhsNzEzbHZtVDVhMGlHUVVmaGI2eWhTR3JRM3Awd1BjOGE1M0xoN1RnZG9ocDI4dzVVcnlLYStTN1h6V1dmSS9PMEVhWVhVcU1sZjJ4VFAwUUV1RXVkYUhWUDZVMWN6VUJCQ2xKeUJ4VVJ1andxVUdjOFk0V1RGdXZnYzRoNUlMbGFCOEI4eFFCMDRnczNJR3pCaWg0OElQbnNtSUlIMmFaQkZUalFCL1JMQUw0L1hQeUZWUVhxaC9kY3NFTW0rL2llY2VpdU5rV0ErUUc1MTdEUHNBWEY2Ky9Cd3NCcEQxTi94UjIxQWxId3VpMnRCVDk0N1k3VEZ1ZkF0THV6U1BMM0pFbm9jcVBqU1hmb1ZFc1BhZFIyQldlbVI3S0tkQkF2SWJhQVM1elZnZVRoWWRNczU5blN3ZnpudHdwczA2U1BzU2RvTTNOTVh3V2YwR2VlMStBU01WSDY3OERSOUJHamNSZTJZTkJFamJqV0FnUlFjK3BmeDl6TXVweTdJeFZlRmZaNlZ1T3A5RzhzeEJtU1I4bnc1bFZpblNGdFBUOERYb2NHMnBESjl4U1lFY0hBaFpFMGQ2bGkzUzljbHd5Z3d2aHZCazltNWdvTklNV2JsQ20waDh6VyIsIm1hYyI6IjYwOWJhZWQzYzUzNzNiZmZmMmU5Y2I2NjM5OGIyYmY0M2NhM2E5NmY1M2I2ZTUyMmFhZjQ0MDIyYWZmN2EzZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+