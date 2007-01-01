В Калуге провода обвисли на Правом берегу
Жалоба появилась на днях в официальном сообществе Правобережья в ВК.
Столб упал на улице 65 лет Победы еще несколько недель назад.
- Складывается впечатление, что улица участвует в каком-то многолетнем эксперименте над детьми и их родителями. Многомесячные бесхозные разрытия, ямы, провалы, гололёд, мусор, теперь вот и это, - написал калужанин.
Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:
- Новую опору вместо пострадавшей в ДТП мы постараемся поставить до конца года. Висят интернет-провода, они не представляют опасности. По информации провайдеров, провода приведут в порядок, как только поставят опору.