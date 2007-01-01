В Калуге Минприроды обязали до августа убрать свалку в лесу
Калужский областной суд оставил в силе решение районного суда.
Свалка находится в районе деревни Крутицы.
Кто-то сбросил там бутылки, пакеты, доски, пластиковые ящики и другие отходы.
Виновника найти не удалось. При этом земля находится в федеральной собственности, рассказали 20 декабря в объединенной пресс-службе судов.
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области просило в суде дать на решение проблемы два года.
Однако в итоге чиновников обязали организовать уборку в течение ближайших семи месяцев.