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Благоустройство

В Детчино доделают автобусную остановку

В среду об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:02 сегодня
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Накануне местные жители во время прямой линии губернатора Владислава Шапши пожаловались на то, что работы на остановке не завершены.

И уже утром 18 декабря Минтрас предоставил свои разъяснения.

- Автобусная остановка в Детчино будет дополнена лестничными перилами в ближайшее время, - пообещали в министерстве.

Также вдоль площадки, остановки и подходов к переходу установят ограждение.

Саму остановку обустроили еще летом.

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