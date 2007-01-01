В Детчино доделают автобусную остановку

В среду об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Накануне местные жители во время прямой линии губернатора Владислава Шапши пожаловались на то, что работы на остановке не завершены.

И уже утром 18 декабря Минтрас предоставил свои разъяснения.

- Автобусная остановка в Детчино будет дополнена лестничными перилами в ближайшее время, - пообещали в министерстве.

Также вдоль площадки, остановки и подходов к переходу установят ограждение.

Саму остановку обустроили еще летом.