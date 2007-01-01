В Калуге жалуются на тротуар на улице Достоевского

Наша читательница 12 декабря рассказала, что на участке между Марата и Рылеева закопали траншею, но качество работ оставляет желать лучшего.

Плитка местами уже отвалилась. После первой оттепели все может разрушиться.

- В городе есть надзорные органы, которые следят за качеством восстановленных дорожных покрытий и тротуаров? – задается вопросом наша читательница.

Напомним, в начале декабря на Достоевского и Рылеева раскопали тротуары для прокладки электрокабеля.