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Благоустройство

В Калуге жалуются на тротуар на улице Достоевского

Наша читательница 12 декабря рассказала, что на участке между Марата и Рылеева закопали траншею, но качество работ оставляет желать лучшего.
Дмитрий Ивьев
16:08 сегодня
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Плитка местами уже отвалилась. После первой оттепели все может разрушиться.

- В городе есть надзорные органы, которые следят за качеством восстановленных дорожных покрытий и тротуаров? – задается вопросом наша читательница.

Напомним, в начале декабря на Достоевского и Рылеева раскопали тротуары для прокладки электрокабеля.

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