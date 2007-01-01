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Благоустройство

В Калуге снесли гараж на улице Билибина

Дмитрий Ивьев
15:15 сегодня
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Металлическую постройку демонтировали во дворе дома №52, сообщили 12 декабря в городской Думе.

Ранее во дворе убрали старую сушилку, началось благоустройство.

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