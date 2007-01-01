В Калуге убрали забор вокруг нового ТЮЗа
В среду, 11 декабря, над центральным входом смонтировали вывеску.
Рабочие убрали строительный забор. Теперь к зданию могут подойти все желающие.
Однако отделка внутри продолжается.
На днях министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко рассказывал, что на данный момент готов третий этаж.
- Завершается отделка большого зала, укладывают ковролин и обшивают звукоизоляционными панелями стены, монтируют потолок и светильники. Начали убирать строительные «леса» и можно увидеть, как преобразовывается будущий театр, - комментировал чиновник.
Напомним, ТЮЗ планировалось сдать еще в апреле. Новую дату окончания стройки пока не называют.