В Калуге убрали забор вокруг нового ТЮЗа

В среду, 11 декабря, над центральным входом смонтировали вывеску.

Рабочие убрали строительный забор. Теперь к зданию могут подойти все желающие.

Однако отделка внутри продолжается.

На днях министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко рассказывал, что на данный момент готов третий этаж.

- Завершается отделка большого зала, укладывают ковролин и обшивают звукоизоляционными панелями стены, монтируют потолок и светильники. Начали убирать строительные «леса» и можно увидеть, как преобразовывается будущий театр, - комментировал чиновник.

Напомним, ТЮЗ планировалось сдать еще в апреле. Новую дату окончания стройки пока не называют.