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Благоустройство

В Калуге появились остановки-призраки

Они вроде бы и есть, но никак не используются.
Дмитрий Ивьев
17:44 сегодня
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Павильоны городские власти установили на улице Набережной.

Однако до сих пор не решено, какой же транспорт там пустить.

- Пока вопрос в разработке, - рассказали нам в управлении городского хозяйства.

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