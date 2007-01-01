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В Калуге высадили новые деревья на месте сломанных на улице Воскресенской

В среду, 4 декабря, там появились декоративные яблони сорта Хопа, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
16:21 сегодня
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- Опережая ваши вопросы по зимней посадке деревьев ещё раз отметим, что данные деревья являются крупномерами, их возраст составляет больше 5 лет, имеют закрытую, хорошо сформированную корневую систему, вокруг корней есть земляной ком, - пояснили в горхозяйстве.

Деревья должны хорошо перенести пересадку.

Калужские власти также отметили, что в Москве крупномеры начинают высаживать только в конце ноября.

Напомним. подрядчик сломал яблони на Воскресенской две недели назад.

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