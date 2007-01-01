-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Опасный дом снесли в Калужской области
Благоустройство

Опасный дом снесли в Калужской области

Работы проведены в селе Никольское Бабынинского района, рассказали 4 декабря в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
11:57 сегодня
0 800
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Доступ к заброшенному зданию был открыт, туда могли забраться дети.

По решению суда администрация села организовала снос.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZ2Q2d6Q2gyRUdJeVI0SnJLQmh6L0E9PSIsInZhbHVlIjoiL2tIUldwa25QNFFBaHJJY09zMlEwMTk0OHpYUlNRbmtBVmlxaHNPZVB6M1FBNUNwVjRyRkFtcWJ6WHNjTmMvaFhXcTJGNFFiczB3c3kwUHpYcW1KSVYwR1h3QUxSWTZsQThBWVk0WWNnQmRyWWlWWE80OENGS24rVTN3QlJRZ1BwUlVvWUNtTE5acDk4Q1hPU3BnMllRWDFTN21BVHI1cU5YdXBDcGlOUnFISjNvUkg1V3ZUaEJlZHFOcjUrMGVjdWxJZ1dVTG1LVU5jVHNlVUljWnhCK0xudFVLV0owVWJoRVZ3RmpYU2RhcUFDNzhMQ254VzNsZUYwaWI0YzB6NFZqZjRlUFdjTU9rVUpJR282R3FoUWdrSVo3dXE1YWJmbm5mWExLQTBWMWtRRzVZYlRBUC8vZmtTbFF4OUx1YlVUZUxwSmxIOHh0eWJLcUdiVThVUldDVWVHLzVOT1hvSk1pVERDemtSNytjZzNBOFh4NEJxcWk5TExTNXIybEQzSmRTNVNUQjE1UmJGQzlDaTdVdnhPRWVhWVdvRzAxcmgybHh3a2xmNmE4QWVlUnphK01GTkxuWW9COS9wVTg0VSIsIm1hYyI6IjBlYjM1ZDJlZjgyOWQ4NmM5Njk4OWFlM2YzYTAwZTI3MDlkMGM0MTQ1ZmU3ODgwOWU1OWNlNGZmNGNkYTY1OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik85T0l0SHlmdDlnL1Fqam93NTlSbXc9PSIsInZhbHVlIjoibCtmR09vQlBZTExKa0Nuck45OVJ6ZGVuVFBOby9tKzk2ZzYwUHkrR2NlQkw3eWxwcUN6Q2dEQVZJdVBRUjhBMHZORG1wWDExdk41cExaOHBndU1ocERrZHJXNkR3SThKUzFadFNabEVVNDh5aUV1bjBpQ3ZkWENUNjR6OWUxYUFjOWJTam4rN3doOWFuM2JBZHJhdit2S0o3bTJLUnlVdlUzZTVsRkFubDBTdCtEdFFoWWVDVUpPV3BRVHlWT2pZNzJVL2dNeDh2MHBOd3h0Z1JYcWVHMElsZFpyTnBaOWdYNXpEK3ZMNWl3OWZad2VPejBIbisvTnpnOWJuUzZMUTBWOW83eFV3RTR6VkIwRWxDMmQxM09KOUxNV2pWbnFCL1ZCRTdBcTMyVHo0cVZCWVp5QWxueGpxMWlzdmdQMnNDZ3BTQ1NMWE1Wdm1QZG9JcjRoazVLZzhOK1JxNzZEQzA2dkdNZnEySmwxZ0xpVkdBYVhvUzJmL3oxWjRpVWxkbjZ1TUJDRHNqSStYTElaWUlGR00xRmdMakFGbmlMRGNtWUNGTG5HbE44V3ZzSXROMDFEWFFqNzRBQi9Bc05RWkp1REIzYlhkV3FSTFl6dnFxeEQvVUIzcTMvYjZIeW1JbWpUUnlucmNQZHNlUGo3bFJpU0syWGlGSndkdEFmbEZ0UU9xeGZOSWhlSTlET2lTVmpJbFE4RXNqVG02Q1JCakU2QU1JcDVrN1lnOXhYbjVGVEJNenlic0pOeCs3KzkveDBzN0ZuYjI4aGIwRlJEU0hUV3IwSDU3am9MN0F6cEp0eTVIeHNpYlRYbzhmb0VIQ0dQemJKR2F1UVYrMk5yaSIsIm1hYyI6IjVjZDJlZmEyOGY3YWNmOGZiYWFmMDU5NGEwNTY0NGI5ZjFmOWI1YmQ4ZDllMDhlZmI1Njg3ODA4OGU0ZWEwZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+