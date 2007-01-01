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В Калуге деревья посадили в снег

На днях по соцсетям разлетелось видео, как коммунальщики сажают клены среди сугробов в Григоровом переулке.
Дмитрий Ивьев
17:12 сегодня
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Калужан удивило, что саженцы привезли в такое время года.

Но в управлении городского хозяйства уверяют, что все так и надо.

Там пояснили, что крупномерные неплодовые деревья лучше всего сажать поздней осенью или зимой, пока они находятся в состоянии спячки.

- Специфика зимней посадки в том, что ком должен быть выше уровня посадочной ямы, чтобы при оттаивании почвы корневая шейка дерева не ушла вниз, - пояснили в горуправе. - Посадки запрещены только при температуре ниже -15.

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