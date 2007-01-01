Ямы с трубами в Калуге не успеют закопать до конца осени

Власти обещают провести работы в декабре.

Житель улицы звездной пожаловался в соцсетях на разрытия у дома №13.

- В конце сентября произвели разрытие тротуара для замены труб, - рассказал калужанин. - Все это время яма не была ничем огорожена. По этому тротуару дети ходят в новую школу, им приходится идти по проезжей части. Трубы поменяли только через 1,5 месяца, в середине ноября. Но до сих пор яма не зарыта, старые трубы валяются.

В городской управе несколько недель назад обещали, что работы будут проведены до конца ноября, однако теперь сроки сдвинулись.

- Засыпать разрытие планируется до конца следующей недели, - говорится 29 ноября в официальном комментарии.