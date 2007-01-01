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Новость дня Благоустройство

Ямы с трубами в Калуге не успеют закопать до конца осени

Власти обещают провести работы в декабре.
Дмитрий Ивьев
11:09 сегодня
0 824
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Житель улицы звездной пожаловался в соцсетях на разрытия у дома №13.

- В конце сентября произвели разрытие тротуара для замены труб, - рассказал калужанин. - Все это время яма не была ничем огорожена. По этому тротуару дети ходят в новую школу, им приходится идти по проезжей части. Трубы поменяли только через 1,5 месяца, в середине ноября. Но до сих пор яма не зарыта, старые трубы валяются.

В городской управе несколько недель назад обещали, что работы будут проведены до конца ноября, однако теперь сроки сдвинулись.

- Засыпать разрытие планируется до конца следующей недели, - говорится 29 ноября в официальном комментарии.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

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mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

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colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

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