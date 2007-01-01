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Благоустройство

В Калуге обновили освещение у школы №49

Дмитрий Ивьев
10:44 сегодня
0 770
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Дополнительные светильники установили в районе улицы Гурьянова, сообщили 29 ноября в городской Думе.

Освещение смонтировано вдоль забора школы.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

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