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Благоустройство

Свалку в Бабынино убрали по требованию прокуратуры

На одной из улиц районного центра валялись строительные, твердые коммунальные и бытовые отходы.
Дмитрий Ивьев
10:39 сегодня
0 222
Фото: прокуратура Калужской области.
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Очистить территорию потребовали от главы администрации города, рассказали 28 ноября в прокуратуре Калужской области.

На данный момент мусор уже вывезли.

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Ну, а с кого еще содрать бабло, как не с самых законопослушных обычных жителей Калуги! То что РСО недополучают деньги с большого кол-ва юр.лиц общеизвестно. Но разбираться с ними долго и нудно, да и многих не смотря на долги запрещено отключать от снабжение. Ну, и некоторое кол-во бывших руководителей РСО, находящихся под следствием, тоже показывает как расходуются деньги аккуратных плательщиков за коммунальные услуги. А про наших депутатов, что сказать ? Мы их сами выбирали, так что осуждать их за антинародную позицию! Давайте выберем нормальных, и лучше, не от партии этой власти! Может толк и будет!

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