Яму в центре Калуги закопают за две недели

На ситуацию на улице Кропоткина в районе дома №4 пожаловалась в соцсетях местная жительница.

- На проезжей части выставленные ограждения мешают проезду и парковке машин, с пятницы там полный кошмар, невозможно проехать из-за ярмарки, в связи с этими работами создается аварийная ситуация. Рядом со зданием Теплосеть устроила свалку мусора в виде отходов колотого асфальта, всё это так же мешает проезду и создаёт риски аварийности и травматизма.

В городской управе пообещали засыпать место раскопок до 9 декабря и убрать мусор.