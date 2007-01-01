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Новость дня Благоустройство

Яму в центре Калуги закопают за две недели

На ситуацию на улице Кропоткина в районе дома №4 пожаловалась в соцсетях местная жительница.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
0 580
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- На проезжей части выставленные ограждения мешают проезду и парковке машин, с пятницы там полный кошмар, невозможно проехать из-за ярмарки, в связи с этими работами создается аварийная ситуация. Рядом со зданием Теплосеть устроила свалку мусора в виде отходов колотого асфальта, всё это так же мешает проезду и создаёт риски аварийности и травматизма.

В городской управе пообещали засыпать место раскопок до 9 декабря и убрать мусор.

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Лента комментариев
mrTJohn

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antiT-14

Ну, а с кого еще содрать бабло, как не с самых законопослушных обычных жителей Калуги! То что РСО недополучают деньги с большого кол-ва юр.лиц общеизвестно. Но разбираться с ними долго и нудно, да и многих не смотря на долги запрещено отключать от снабжение. Ну, и некоторое кол-во бывших руководителей РСО, находящихся под следствием, тоже показывает как расходуются деньги аккуратных плательщиков за коммунальные услуги. А про наших депутатов, что сказать ? Мы их сами выбирали, так что осуждать их за антинародную позицию! Давайте выберем нормальных, и лучше, не от партии этой власти! Может толк и будет!

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