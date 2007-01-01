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Новость дня Благоустройство

В Калуге ищут главного садовника на зарплату в 100 тысяч рублей

На сегодня в городскую управу подали шесть резюме.
Дмитрий Ивьев
14:23 сегодня
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- Уровень зарплаты - около 100 тысяч рублей в месяц, - сообщил городской голова Дмитрий Денисов на пресс-конференции 27 ноября.

За эти деньги специалист, который официально станет заместителем руководителя «Калугаблагоустройство», будет контролировать содержание существующих зеленых насаждений, участвовать на всех этапах в связи с посадками, участвовать в процессе подписания актов о ликвидации деревьев.

- В общем, всё просто. Вся зелень в масштабах города, экспертиза, управление процессами, которые связаны, так или иначе, с зелёным насаждением, - добавил Дмитрий Денисов. - А если ещё этот человек будет иметь компетенции в сфере ландшафтного дизайна, то он может быть еще и интегрирован в эти проекты.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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Shurez

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M

Пытали их чтоли ?

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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11:21 сегодня
4 778
Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

...
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Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:14 сегодня
4 778
mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

...
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