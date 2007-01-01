В Калуге ищут главного садовника на зарплату в 100 тысяч рублей

На сегодня в городскую управу подали шесть резюме.

- Уровень зарплаты - около 100 тысяч рублей в месяц, - сообщил городской голова Дмитрий Денисов на пресс-конференции 27 ноября.

За эти деньги специалист, который официально станет заместителем руководителя «Калугаблагоустройство», будет контролировать содержание существующих зеленых насаждений, участвовать на всех этапах в связи с посадками, участвовать в процессе подписания актов о ликвидации деревьев.

- В общем, всё просто. Вся зелень в масштабах города, экспертиза, управление процессами, которые связаны, так или иначе, с зелёным насаждением, - добавил Дмитрий Денисов. - А если ещё этот человек будет иметь компетенции в сфере ландшафтного дизайна, то он может быть еще и интегрирован в эти проекты.