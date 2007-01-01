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Благоустройство

Все провода на улице Театральной в Калуге спрячут под землю в 2025 году

Это будет следующим этапом комплексной реконструкции этой улицы.
Дмитрий Ивьев
14:15 сегодня
1 586
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- Мы поменяли полностью там сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, - рассказал на пресс-конференции в среду, 27 ноября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов. -  Мы также создали условия для будущего переподключения всех объектов капитального строительства. Это как раз те уличные шкафы, которые многих смутили.

Наша задача в ближайший год переподключить всех потребителей на улице Театральной в одно распределенное устройство под землей и создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг, которые там свои сети имеют. Это очень дорогостоящие мероприятия.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

...
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Власти прокомментировали планы строительства нового моста через Оку в Калуге
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1 2632
mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

...
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14:29 сегодня
1 1128
mrTJohn

создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг

...
Благоустройство
Все провода на улице Театральной в Калуге спрячут под землю в 2025 году
14:26 сегодня
1 574
mrTJohn

Надо повесить объявление: "Стройматериалы б/у недорого." и быстренько растащут по ночам.

...
Благоустройство
В Калуге власти не могут заставить собственника убрать развалившийся ангар
13:53 сегодня
1 1514
Shurez

Учитывая количество пострадавших именно в нашем регионе, логично будет, делать градацию пропорционально ДТП со средствами СИМ и ездить на электросамокатах - только с 18 лет - звучит разумно!

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M

Пытали их чтоли ?

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1 6724
best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

...
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11:21 сегодня
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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

...
Авто и транспорт
Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:14 сегодня
4 778
mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

...
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Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
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