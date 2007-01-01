Все провода на улице Театральной в Калуге спрячут под землю в 2025 году

Это будет следующим этапом комплексной реконструкции этой улицы.

- Мы поменяли полностью там сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, - рассказал на пресс-конференции в среду, 27 ноября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Мы также создали условия для будущего переподключения всех объектов капитального строительства. Это как раз те уличные шкафы, которые многих смутили.

Наша задача в ближайший год переподключить всех потребителей на улице Театральной в одно распределенное устройство под землей и создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг, которые там свои сети имеют. Это очень дорогостоящие мероприятия.