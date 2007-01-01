В Калуге власти не могут заставить собственника убрать развалившийся ангар
Похоже, жителям города еще долго придется любоваться руинами на улице Достоевского напротив строящегося Театра юного зрителя.
На жалобы в соцсетях управление городского хозяйства ответило 26 ноября, что пока нет инструментов для того, чтобы заставить собственника демонтировать остатки здания.
В мае нынешнего года владельца уже штрафовали.
- Повторное привлечение Центральной административной комиссией возможно только через год, – заявили в управлении городского хозяйства.
Крыша ангара провалилась в феврале нынешнего года под тяжестью снега.
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