В Калуге власти не могут заставить собственника убрать развалившийся ангар

Похоже, жителям города еще долго придется любоваться руинами на улице Достоевского напротив строящегося Театра юного зрителя.

На жалобы в соцсетях управление городского хозяйства ответило 26 ноября, что пока нет инструментов для того, чтобы заставить собственника демонтировать остатки здания.

В мае нынешнего года владельца уже штрафовали.

- Повторное привлечение Центральной административной комиссией возможно только через год, – заявили в управлении городского хозяйства.

Крыша ангара провалилась в феврале нынешнего года под тяжестью снега.