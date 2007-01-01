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Новость дня Благоустройство

В Калуге власти не могут заставить собственника убрать развалившийся ангар

Похоже, жителям города еще долго придется любоваться руинами на улице Достоевского напротив строящегося Театра юного зрителя.
Дмитрий Ивьев
13:02 сегодня
0 184
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На жалобы в соцсетях управление городского хозяйства ответило 26 ноября, что пока нет инструментов для того, чтобы заставить собственника демонтировать остатки здания.

В мае нынешнего года владельца уже штрафовали.

- Повторное привлечение Центральной административной комиссией возможно только через год, – заявили в управлении городского хозяйства.

Крыша ангара провалилась в феврале нынешнего года под тяжестью снега.

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Лента комментариев
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не удивительно, все цены рассчитаны на москву, для местных - дорого и скидок никаких нет

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harier

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mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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