-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство На берегах калужских водоемов собрали 30 грузовиков мусора
Благоустройство

На берегах калужских водоемов собрали 30 грузовиков мусора

Министерство природных ресурсов и экологии 26 ноября подвело итоги акции «Вода России» в 2024 году.
Дмитрий Ивьев
10:04 сегодня
0 502
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В нашем регионе в ней поучаствовали 84 502 человека. Самому младшему из них было 10 месяцев, самому старшему – 70 лет.

Отходы собирали на 633 километрах береговых линий. Убран 601 кубометр мусора – он бы поместился примерно в 30 грузовиках.

На берегу, к примеру, нашли медвежонка - талисман Олимпиады 1980 года в Москве.

В 2025 году акция будет проводиться в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Новости по тегу
область
Лента настроения
8 оценили
63%
13%
0%
0%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
РодомИзСССР

Не город а дебри.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Подвойского
10:11 сегодня
2 2052
КаПеПа

не удивительно, все цены рассчитаны на москву, для местных - дорого и скидок никаких нет

...
Праздники
Калуга вошла в десятку самых дорогих направлений для отдыха на Новый год
09:47 сегодня
1 1028
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никанора Ивановича Васильева замечательного врача, выдающегося коллекционера и щедрого мецената, современники называли «калужским Третьяковым».

...
Общество
27 ноября родился писатель Станислав Куняев
09:15 сегодня
9 4804
harier

Что значит "считаете достойной"? Сейчас вам тут "насчитают".

...
Общество
В Калуге ищут работника на зарплату в 155 тысяч рублей
20:27 26.11
1 18822
ILR

"Могу выделить самые любимые у калужан– Сочи, Минеральные Воды, Ереван, Санкт-Петербург".

...
Статьи, аналитика, репортажи
Аэропорт «Калуга» откроет 6 новых направлений
19:00 26.11
1 9014
RudeBoy

Да ладно? Прямо не требуется-не требуется?

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Подвойского
18:00 26.11
2 2052
RudeBoy

Комментарий то повнимательнее перечитайте. Да и новости недружественных сми посмотрите по мотивам этих событий.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
17:54 26.11
9 12444
октябрёнок

особенно рады производители

...
Статьи, аналитика, репортажи
Монстры из вейпов, вентилятор в шаре и Вавилонская башня познания: калужанам показали «Космос до востребования»
13:18 26.11
2 1842
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
12:19 26.11
9 12444
shurup

На Московской кабана заметили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
10:24 26.11
4 4760
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9DU0h0U2xUMDRtNzdqT0pTcDJ0b0E9PSIsInZhbHVlIjoiYmZaR1J2NmVjY285ZW5QZVQ0b0hrSVlkdzdIVm9XeCtFbkRNbW5LSGFuMGtrMGk0akRwOUJpcnBIeE94aThuV1JyRnJSOFBZWk1EZ3RNeEVQUFJnUmNHeU9JcG1oSzJrMXI4dXl3SWNpWDJZaWlOS3pCYWxSV09JSEdMYUdHVWZRa1dxTlp5YkdzTXBkWVFSRGZlc3dIZ2NkVzZHZ1BuQlNDN2NuMVkyWXhPL1cyZnNIbWtScE1keE9qR0dpdjdyWmJKdi9ERVpqaXFZL3I1cFllZS92endPMmg3b2t6QjQ1dERSazhaWDRBNHBqZ0NFVTN4RmJUUkFrc1ZOK25wbzlXMkFtZ2pFM241UXVtd01BODRuZ0pYWndHYjFQNHNzVlhJZFc1M09SMmljYXVKZ0paT3dxMUtsZ2pJbmNySmRhbUtKVG4wdm85TTNsNndXUUN0RVB6ekJDL3lzVDE4TXV2WGQxdExydVhrdVNPNUJVMGlST1BrelJFREhudUZTUVpsYVFzaTFyaGg2cXBaTUI1aWN6M3lnS0YxZGxIeTFzMGdTa0dGdlB3cy9paEw5amw5UWRiYTRsYXJFeHB4SGFUaHNTTXJnZTlsN0s0c2g4ZXdseUFtdFluQlNPdkh0MWNnRXQ4QXYzUGRFeHhSUm1zQ0N3WlZMdHJzWmtuY08ramJwYVpjVE9SYk5qSUNRVTd3TSsyTjNvc2J5U3NyakdwRnV2NUhXOW9xd01MZi8rWGNORHVwUTAxeDF1STY0QXhkS0tnRk1sblhLdnlqNFRsT1BhVFYxZFNLRVY2WVFaTVdWWU1yMHpCUjJRZ1ZDbklHNmN1cEFqbS84RWljeiIsIm1hYyI6ImZlNzExMDE5Nzk3ODkxN2Q3OGZlMTZmYmEzMjViMGJlZGU1YjRmYzY4MWZiZmYwZWNmMmFjYTQ4YTBkMDkyYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InptWDBEKzd5NUs5UnJWL0V0eWZnMEE9PSIsInZhbHVlIjoibmthY2ptVzJCUkN4UmdxVzI2V0M0WTgyeFE0dDdYdzZVK1pHNWYxeTJKTUNhQkZZTWVsNHpvcHQ0MWt2eGxNdFhTUkVBbUFWVndINWhWYU9semVqRmlmTExpU29QK0xPcE9YanYvQURSMG4yL1NrMFUvbkd0SGZycTB5MnA1cTBNYW9YQ01kbWNuaU5jZGVGZTY4YUFlTGF1VGNwcUEyVTU0MWxvMUp3UTVkdmJTUmdVc0ZlcVRjYjNVaHoranI2UlJvTjRHRTVCSDQ5L25lcXo2OFg0WTNyTVFOWTVwN1NkMlF3bzhZb1RsakFHM3RtZkdNb1o4MGtkQ1BaenRCd1JsN2VCekpock5mMUEwR3dXNG90eWY3aC9ZYnFkY3hCNEdKM3JTRjVLcFF4dWttbmxTY2NRalBjL3lST0NCN0lTTC90WDBVSjZHeHJ3YWhSaWI1enNwOTFiMUovRnNSUko4YklkM05WemVlc3h2ejNFUXhrS1h4ZlNsa0NoQ2tEdmVwYVU2a1FvV0c0MkVkdUxKM3RjY3BjRy9zRUdHa3U0TFlSTkFRYWI0WDlQNk4xemNCK3NCQ3YvcTdGYndMVSIsIm1hYyI6IjkxOWJkZDZkZTU5OWM3ODkyYWQ1NjNlMGY3OTMxYTNjYTE0OGU2OGZmMTQ1NTIwNTM5MTcyM2I2NTU3YjM0MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+