На берегах калужских водоемов собрали 30 грузовиков мусора

Министерство природных ресурсов и экологии 26 ноября подвело итоги акции «Вода России» в 2024 году.

В нашем регионе в ней поучаствовали 84 502 человека. Самому младшему из них было 10 месяцев, самому старшему – 70 лет.

Отходы собирали на 633 километрах береговых линий. Убран 601 кубометр мусора – он бы поместился примерно в 30 грузовиках.

На берегу, к примеру, нашли медвежонка - талисман Олимпиады 1980 года в Москве.

В 2025 году акция будет проводиться в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».