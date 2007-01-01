В Калуге восстановили ограждение, сбитое лихачом на площади Победы

Городские службы привели в порядок фонтан.

Там убрали все осколки и смонтировали новые пролеты металлической ограды.

Напомним, в ночь на 25 ноября на площадь Победы с улицы Кирова вылетел автомобиль «БМВ». Водитель остановился только в фонтане. После этого автомобилист бросил свою машину и сбежал. Пока в полиции не сообщали, что удалось его отыскать.

Городские власти обещали выставить счет за ремонт виновнику аварии.