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Новость дня Благоустройство

В Калуге спилили деревья на улице Подвойского

Тревогу забила 25 ноября наша читательница.
Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
0 992
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- Пилят всё подряд, нет никакого специалиста, который бы определил сухое дерево или нет, - рассказала калужанка. - Спиливают и маленькие деревья. Лежащие деревья не распиливают и не забирают. Спиливают по принципу «это, похоже, сухое дерево». Рабочие сказали, что будут строить парковку на территории, которая плывёт. Тут хотели раньше строить дом, но не стали, потому что фундамент не держится.

Работы ведутся в районе дома №27.

Как пояснили нам во вторник в управлении городского хозяйства, никакие нормы не нарушаются:

- Спил деревьев производится на частной территории. Разрешение не требуется.

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