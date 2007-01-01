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Главная Новости Благоустройство В Калуге каток на Старом Торге готовят для заливки льда
Новость дня Благоустройство

В Калуге каток на Старом Торге готовят для заливки льда

На всей площади уже уложили охладительные элементы.
Дмитрий Ивьев
13:25 сегодня
0 374
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Продолжаются работы по возведению временного павильона, где будут раздевалки и пункт выдачи коньков.

Ожидается, что каток начнет работу в конце декабря.

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