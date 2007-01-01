-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге начали закапывать теплотрассы на трех улицах
Благоустройство

В Калуге начали закапывать теплотрассы на трех улицах

О проведении работ 22 ноября рассказали в управлении ЖКХ.
Дмитрий Ивьев
15:47 сегодня
0 448
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ямы засыпают на Клюквина, 27, Моторной, 50 и Платова, 15.

Напомним, там велись работы по замене теплотрасс. Однако они затянулись на несколько месяцев.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

...
Авто и транспорт
В Калуге разметка запутала пешеходов
16:49 сегодня
1 9648
amorph

Может на социалистическую?😬

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
16:30 сегодня
2 1288
amorph

Куда летел торопыга?..

...
Происшествия
В Калуге двух подростков сбили на улице Луначарского
16:27 сегодня
1 834
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
15:48 сегодня
6 4478
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
Спорт
В Калуге стартует сезон зимнего плавания
15:36 сегодня
1 492
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 сегодня
6 4478
Андрей Ермишин

Что значит ушел в отставку? Сбежал

...
Общество
В Калужской области ушел в отставку председатель избиркома
14:14 сегодня
2 1724
Василёк

нормальный человек такой дом не купит - энергетика не та. А денисов почему не хочет его выкупить ? Для него это - копейки. Продолжил бы историческое судьбу домика.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дом городского головы продают за 11,6 миллиона рублей
13:18 сегодня
2 2942
maks17

Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
13:04 сегодня
2 1288
Булкин

Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

...
Происшествия
В Калуге сбили 6 беспилотников
12:19 сегодня
2 9818
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlN4Q3JlQUVEdmw3c2d1bnkxSzZhcXc9PSIsInZhbHVlIjoiYTNEcmNsR3ZpaEtpcExKaFRsM0pLUUM5WXBEcTNQcXpDeWx1L2JLWkk3YXJNdStGVU01OUNXNHBwbk1ESmxFNkpMTkovSzVuL2xoYWtMaUJFU0ZpNnBTNWt2VHgyNmZiSVlqS2tROHpBSGgvZlRMMzdPc1Q5M3YvRjc5cFc1TTVURnNpdzF4RmlqbFByYjJQQmVmdHFVWkYveDVmTzRoQUhmME9vS3M1MWxUVXdUeVFxSXhrVis3dHhLK3pqNjFJcXN4d0tzeWE1am4rdEc2Q3NtbzVMTWdVb0JqYlhZem9YT1Y3ZGx2c0VXd1Bld0tJSTJXZnQzeGVUS05yYVZGTXEvaVFFODV4VGxrRngyZkc4ajJhQjV0TnBQUTQ2MHlmVmVVZWZUMGlvdzlTWllEUTJ6WmhaQUxiZVVTL0NyTTQrSzRVelNBdXhjTm9CSnFPUHdid25rcDgzYm9uWGFOSG1XZ21rYVJJNzYvZU1PWVBHS1k0K3U3Mld2TXlEbXIvWUlkNjdLREIwdzRDb2dQbGJMaWthM2cxRlJwbERnUGM4TFQzWkUxYVk0Mkp3S2ZJYnJpd1hLazBXeFlwSlBDSnZvZXhiNDBya2NQZ3diMC9iN2s4UGNTb1lieHdqelI2WDhENnRXY3NVNjlJRUYyNEQ0MVlvZURLWTdWQnJEWTRsYWNsdDY5TC9zWGE3K29jRzdBRE1aaVVjbkZ3VmhwVDExWUJDOGFUd0dGNi9Pb1dVaGkrQzFQZ3J4a28yeG9hVU9XMGxDelFIOEZXN0t6QmcvNHRKdGk5QmxaNUlET3owTmRlVkNjOWI5VWg3ekhYdTM5U0dXd0dTL1pQdExiYSIsIm1hYyI6IjI1Y2JkNzFmZGYwMDE3Mjg5NzFiMjkzZDc2ODhmNGJmYzJjZDZlM2YxMzQxNDI2MzMzNmNlYTU1Nzk0OGJmMzciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJpdTVlQ3UxWW1uU3h2NFQ5Q1JpSXc9PSIsInZhbHVlIjoiMXloeWpMWDZpYmF1eUlxWWNscWxtNmIxSTlSNWdyVGtCamJIcDJxMXJoSWlibWdsRVBzM05aSWtVdXFId0wrQWR3TDN4cVkzUUtISlpqd2FaVURxb1hkdWVTZW5OMC9aZlZzSFRsTERmOU5sZkE2VjhUeFdJUXFISlRRK29vN3dKM0hkQzlrVUg0cXE4SEp3cXpzdWZRbGZpTVVwc1VyTGMwNjhzQkFCUFpheWt5Tk5PNUdBeUpoN2ZIRDNBbUl6Z3d6L2RRWGsrbitJSngxZU9rLzVUWVB4clZMTm1hU2ZVUE0vKzlrUDRFRXJtQVI5czF2eXAxbThqYWJyekhzaEh4ZlBSYkdJZ2tOQ29QMmpoY0ZBMkMxU1EvNVZFWFprWXRaZWZqRkNFeG1YNmN2TEhCMnA5RkVHaHIwOThvQkdBVFh3c0s3V0xnNHVRZk5NWnY4bzVoTkFZK2tETW5XOUQzci8yNy9JTkl3QkhITFlidkZKNHdmeHpUL1ZuY1B1czd2RVdZSXE4MUc0UlVRSzFWNFUxdzhOdnBsTTl4Sys4bHZYOXhhcnVpbHU1STYxb0NkdzRpelRDa1FYUXRjTyIsIm1hYyI6IjIwNTJlOTg1OWI5MjMwZDE2NTQzMWU2YWY1YmNkY2RhMjkxZTZmZjg3Y2RkM2ViODY5YTZlMGI5MWE2MjYwZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+