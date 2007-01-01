В Калуге начали закапывать теплотрассы на трех улицах

О проведении работ 22 ноября рассказали в управлении ЖКХ.

Ямы засыпают на Клюквина, 27, Моторной, 50 и Платова, 15.

Напомним, там велись работы по замене теплотрасс. Однако они затянулись на несколько месяцев.