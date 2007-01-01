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Благоустройство

Рекультивацию Ерденевского полигона начнут после одобрения на федеральном уровне

Ситуацию в Малоярославецком районе 21 ноября прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14:27 сегодня
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За последний месяц на полигоне погасили все очаги тления. За этой территорией наблюдают ежедневно, там возможны новые возгорания. Для рекультивации участок нужно перевести из лесного фонда в земли промышленности. 

Губернатор выразил уверенность, что такое разрешение будет получено.

- Превратим эту зловонную кучу в хороший зеленый объект, - подчеркнул Владислав Шапша.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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