Рекультивацию Ерденевского полигона начнут после одобрения на федеральном уровне

Ситуацию в Малоярославецком районе 21 ноября прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

За последний месяц на полигоне погасили все очаги тления. За этой территорией наблюдают ежедневно, там возможны новые возгорания. Для рекультивации участок нужно перевести из лесного фонда в земли промышленности.

Губернатор выразил уверенность, что такое разрешение будет получено.

- Превратим эту зловонную кучу в хороший зеленый объект, - подчеркнул Владислав Шапша.