В Калуге ликвидировали место сбора асоциальных элементов

В порядок привели территорию на улице Школьной в поселке Резвань.

Об этом 22 ноября сообщил начальник управления административно технического контроля Калужской области Станислав Орехов.

Там стоял заброшенный павильон, были навалены коробки и поддоны.

Местные жители пожаловались властям, что в этом месте собираются по ночам подростки и асоциальные элементы.

После обращения владелец убрал палатку и очистил территорию.