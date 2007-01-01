В Калуге ликвидировали место сбора асоциальных элементов
В порядок привели территорию на улице Школьной в поселке Резвань.
Об этом 22 ноября сообщил начальник управления административно технического контроля Калужской области Станислав Орехов.
Там стоял заброшенный павильон, были навалены коробки и поддоны.
Местные жители пожаловались властям, что в этом месте собираются по ночам подростки и асоциальные элементы.
После обращения владелец убрал палатку и очистил территорию.
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