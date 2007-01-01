В Калуге строительный мусор сбросили в овраг

Жительница улица Гурьянова опубликовала фото от дома №18 к.2 вблизи котельной.

Она предположила, что таким образом начали укреплять склон.

Но в городской управе заявили, что мусор уберут.

- Отходы не для укрепления склона, - говорится в официальном комментарии. - Это использованные строительные материалы, которые будут утилизированы до конца года.

Напомним, в сентябре городские власти заявляли, что в овраг в этом месте может уползти котельная.