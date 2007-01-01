В Калуге строительный мусор сбросили в овраг
Жительница улица Гурьянова опубликовала фото от дома №18 к.2 вблизи котельной.
Она предположила, что таким образом начали укреплять склон.
Но в городской управе заявили, что мусор уберут.
- Отходы не для укрепления склона, - говорится в официальном комментарии. - Это использованные строительные материалы, которые будут утилизированы до конца года.
Напомним, в сентябре городские власти заявляли, что в овраг в этом месте может уползти котельная.
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