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Благоустройство

В Калуге раскопали тротуар на улице Воскресенской

Работы ведутся в районе перекрестка с переулком Воскресенским.
Дмитрий Ивьев
18:30 сегодня
0 236
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Как рассказали нам в управлении городского хозяйства, ремонт проводят энергетики.

Пока нет данных, сколько еще дней понадобится, чтобы все завершить.

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Лента комментариев
mrTJohn

Босиком не ходите. Делов то.

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В Калуге тротуар засыпали битым стеклом
16:06 сегодня
1 1036
VGA

Во Внуково полоса под другим углом к ветру, а возможно две под разными углами.

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2 2156
Pro Fun

шарканье идёт по плану

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В Калуге завершился ремонт площади Победы
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6 1766
alexb82

Более 10 нарушений в месяц, любых, конфискация авто.

...
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Рекордсменов по количеству нарушений ПДД назвали в Калужской области
14:49 сегодня
1 1852
M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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14:32 сегодня
1 2954
Василёк

по ук Провокация - это подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению преступления. В редакции у кого-то там другое мнение на этот счет ? Часто преступления пытаются оправдать подобной риторикой, только это может быть еще и ложным обвинением.

...
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Школьная драка в Калуге обернулась публичным скандалом
14:05 сегодня
1 5438
нико

Как же прав Лавров.

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12:49 сегодня
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mrTJohn

Можно только порадоваться за наших предпреимчивых производителей. Есть чем гордиться. Бизнес ищет новые пути, ничего личного. Жрите пальму дорогие соотечественники - нищеброды, если не можете покупать по ценам международного рынка.

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1 1260
Василёк

для тех, кто телефоном пользоваться не умеет ?

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Погода
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12:02 сегодня
1 590
Василёк

нет бы один раз посадить нормальную елку где надо и наряжать ее сколько угодно ! - нет, нужно каждый раз деревья рубить...

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12:01 сегодня
1 514
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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