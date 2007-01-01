В центре Людиново решили убрать забор у Дворца культуры
Решение о демонтаже принял глава районной администрации Стефан Перевалов.
Этот забор поставили полтора года назад.
- Лично мне это ограждение не нравится. И в рамках нового проекта забор не вписывается в планы по благоустройству пространства набережной и фонтанной площади, - заявил Перевалов. - Принял решение его демонтировать. Не переживайте, найдем забору лучшее применение.
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