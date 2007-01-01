В центре Людиново решили убрать забор у Дворца культуры

Решение о демонтаже принял глава районной администрации Стефан Перевалов.

Этот забор поставили полтора года назад.

- Лично мне это ограждение не нравится. И в рамках нового проекта забор не вписывается в планы по благоустройству пространства набережной и фонтанной площади, - заявил Перевалов. - Принял решение его демонтировать. Не переживайте, найдем забору лучшее применение.