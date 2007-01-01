В Калуге выбирают места для посадки деревьев

В среду, 20 ноября, городской голова Дмитрий Денисов рассказал о совещании на эту тему.

- Не секрет, что все наши центральные улицы пронизаны подземными коммуникациями и насыщены проводами. Саженцы должны стать частью городского пространства и вписываться в уже существующую застройку, - заявил чиновник. - Поэтому поручил проработать места для будущих высадок так, чтобы через несколько лет деревьям не мешали ни коммуникации, ни троллейбусные сети.

По его словам, новые деревья будут устойчивы к златке и вредителям.

Посадка деревьев должна начаться весной 2025 года.