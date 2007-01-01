Вокзал в Кондрово отремонтируют в 2025 году

На его состояние 19 ноября пожаловалась губернатору Владиславу Шапше местная студентка, которая постоянно ездит на учебу в Калугу.

Вокзал построили в 1969 году. Последний масштабный ремонт проходил 40 лет назад.

- Долгие годы часть помещений автовокзала принадлежала частному собственнику, - рассказал во вторник губернатор. - На данный момент удалось разрешить главный вопрос - основные помещения автовокзала теперь в муниципальной собственности. Можно направить средства из районного бюджета на благоустройство здания.

Он отметил, что в этом году завершат ремонт навеса посадочной площадки и перепланировку внутреннего пространства. В следующем заменят коммуникации, в том числе сделают отопление, отремонтируют фасад.

- В здании оборудуют санузел. Обновлённый автовокзал начнет работу уже ко Дню города Кондрово в 2025 году, - пообещал глава региона.