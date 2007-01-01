В Калуге тротуар на улице Салтыкова-Щедрина бросили раскопанным
Фото с территории у домов 46, 48 и 50 опубликовал 18 ноября местный житель.
По его словам, сломанная плитка не восстановлена, а на тротуаре грязь и мусор.
В городской управе ответили, что там проводилась прокладка электрокабеля.
- За нарушение порядка проведения работ возбуждено дело об административном нарушении. По результатам недочёты будут устранены, - пообещали власти.
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