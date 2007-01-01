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Главная Новости Благоустройство В Калуге тротуар на улице Салтыкова-Щедрина бросили раскопанным
Благоустройство

В Калуге тротуар на улице Салтыкова-Щедрина бросили раскопанным

Фото с территории у домов 46, 48 и 50 опубликовал 18 ноября местный житель.
Дмитрий Ивьев
10:57 сегодня
0 504
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По его словам, сломанная плитка не восстановлена, а на тротуаре грязь и мусор.

В городской управе ответили, что там проводилась прокладка электрокабеля.

- За нарушение порядка проведения работ возбуждено дело об административном нарушении. По результатам недочёты будут устранены, - пообещали власти.

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Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
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Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
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1 502
Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
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09:22 сегодня
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Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

...
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В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:21 сегодня
2 1132
Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
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Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
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08:57 сегодня
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Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

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В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
08:49 сегодня
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ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
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Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
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Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
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ниссан

нет власти управлением города😡

...
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В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
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В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
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