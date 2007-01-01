Калужанам придется ждать тротуар до следующего года
В городской управе прокомментировали проблему у дома №268 на улице Московской.
Как мы уже рассказывали, местные жители жалуются, что дорожку там не могут привести в нормальный вид уже два года.
После публикации появился официальный комментарий управления городского хозяйства:
- Сетевая организация закопает участок до конца недели. Тротуар восстановят в следующем году.
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