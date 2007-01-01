Калужанам придется ждать тротуар до следующего года

В городской управе прокомментировали проблему у дома №268 на улице Московской.

Как мы уже рассказывали, местные жители жалуются, что дорожку там не могут привести в нормальный вид уже два года.

После публикации появился официальный комментарий управления городского хозяйства:

- Сетевая организация закопает участок до конца недели. Тротуар восстановят в следующем году.