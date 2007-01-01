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Главная Новости Благоустройство В Калуге жалуются на раскопанный два года тротуар
Благоустройство

В Калуге жалуются на раскопанный два года тротуар

Коммунальщики никак не завершат работы в районе дома №268 на улице Московской.
Дмитрий Ивьев
10:16 сегодня
0 502
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Фото оттуда на странице городского головы опубликовал местный житель.

- Два года двор раскопан, - заявил калужанин. - Но если год мы жили только с разобранным тротуаром, то теперь живём с полностью отсутствующим проходом к дому. Дети и взрослые жильцы вынуждены ползти по кустам. Во дворе грязь по щиколотку. И ни ограждений, ни попыток закопать всё это. А выпадет снег - что делать нам? Пока кто-нибудь не переломается в этой яме.

Городские власти пока не прокомментировали ситуацию.

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Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
Недвижимость и ЖКХ
Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
09:23 сегодня
1 502
Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:22 сегодня
2 1132
Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:21 сегодня
2 1132
Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
09:12 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
08:57 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
08:49 сегодня
2 4918
ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 2368
ниссан

нет власти управлением города😡

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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