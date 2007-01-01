В Калуге жалуются на раскопанный два года тротуар

Коммунальщики никак не завершат работы в районе дома №268 на улице Московской.

Фото оттуда на странице городского головы опубликовал местный житель.

- Два года двор раскопан, - заявил калужанин. - Но если год мы жили только с разобранным тротуаром, то теперь живём с полностью отсутствующим проходом к дому. Дети и взрослые жильцы вынуждены ползти по кустам. Во дворе грязь по щиколотку. И ни ограждений, ни попыток закопать всё это. А выпадет снег - что делать нам? Пока кто-нибудь не переломается в этой яме.

Городские власти пока не прокомментировали ситуацию.