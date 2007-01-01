В Калуге обрезали аварийные деревья
Коммунальщики рассказали, какие работы были проведены в последние дни.
Валили сухи е деревья и проводили санитарную обрезку сотрудники «Калугаблагоустройство» по следующим адресам:
- Ул. Большевиков,
- Ул. М. Горького,
- Ул. Красноармейская, 2,
- Ул. Чичерина, 15,
- Ул. Взлётная,
- Ул. Салтыкова-Щедрина, 44,
- Ул. Чижевского, 9.
Сообщить о аварийных деревьях в Калуге можно по телефонам 70-11-31 или 77-71-12.
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