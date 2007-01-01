+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге обрезали аварийные деревья
Благоустройство

В Калуге обрезали аварийные деревья

Коммунальщики рассказали, какие работы были проведены в последние дни.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
0 682
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Валили сухи е деревья и проводили санитарную обрезку сотрудники «Калугаблагоустройство» по следующим адресам:

  • Ул. Большевиков,
  • Ул. М. Горького,
  • Ул. Красноармейская, 2,
  • Ул. Чичерина, 15,
  • Ул. Взлётная,
  • Ул. Салтыкова-Щедрина, 44,
  • Ул. Чижевского, 9.

Сообщить о аварийных деревьях в Калуге можно по телефонам 70-11-31 или 77-71-12.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
Недвижимость и ЖКХ
Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
09:23 сегодня
1 502
Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:22 сегодня
2 1132
Shurez

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года... А разве это кого-нибудь останавливало?!

...
Благоустройство
В Калуге площадь Победы оградят кустами
09:21 сегодня
2 1132
Shurez

С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
09:12 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
Чиновник выругался матом на всю Калугу
08:57 сегодня
4 4798
Meshootka

Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

...
Общество
В горуправе Калуге прокомментировали мат на рабочей планерке
08:49 сегодня
2 4918
ajax

- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на раскопки в центре города
23:51 18.11
3 1664
VGA

Переселить их в Дементеевку:

...
Общество
Бобры кошмарят калужскую деревню
22:20 18.11
1 2368
ниссан

нет власти управлением города😡

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
21:11 18.11
5 4300
Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

...
Благоустройство
В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской
20:44 18.11
5 4300
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlIzWnR1aUpvMWV6Z29yT1o0QVVBUXc9PSIsInZhbHVlIjoiVzdzMVR2bStiZ2tMbk5KR0NkYnMvU1RUUlVjMktlQlZkSkhtMXNXZGU1YUFSWEJLSGkwU2FGZ2x5djZ1blNLM1VrNzR4MXBjWjhlQklhcGlySXMvWVQ4Q203V0J4NmZULzMzWjFsMFFOcWM4dzhJWUQ3eWtodkxHUVQ2NHdPeWkwcWFwaHNIRjdXKytQQlBPTGQ2U2tRM0RiN1B5K0ZGb1Y1clZwWkhJT1FmODZZVVQrVGd1SzFsWGo0UU5idEVzVDNEY3hUOUpCSksyTXZQeUx3V1EzWWl2TFF0em5JZmpTVVpNa3RBazJ0V1Rha0w2MGNFRWlmVk1LYTlva2haS2NDWjlZSC9DNUxxeCs4OVFtdHh2ZWd6UGRvTlphbmQ3NDd6K1RyeGtOUlUrUUtDQkhhRk5xYkNZT095elcwMnJpR1B1VWw4S21uT3JNeVRQTjBlK1IzNDluelArT2E5RWJ4RVlOL1huNG5OcGVIVGFxTFdJM05CUkc3Skp0NkM0aEIyTlFITENTRnZPRzFXT1lzd1pNSnZxOVdudFE5dzV4dUM0LzNoSU5tYUptMURnNnNBaXY3WWZLWjNNZUl0cXp2QkJmbVhVM3lKdDlHc0IwYzNma21LeXplejFxTGI0SmltRmJrdmpqK0labFRkWjFvVUZtb1VwMHV4anYzdC9IRWxQVUJ1TzZhV3ZuZllJZkxES2tzb3ZBaVhFeW0xWnB4YTVmZzVOUmRsZ0hKdnVsV2huZDN3MGpxUG42STdhd1FDUG5WbDFlNnk4QllDVTFQYVRLQTd6ZXR6a2YvSTZNTUltcC9jUnlhc0o1TGdnMENxSE15Qm9kemd6OEhEZSIsIm1hYyI6ImZjOWFhMjMwYzkxYTgyMzAxOTAzZjZhNTlhZWUyY2JkMmJkZGNhMGY0ZDkyMGUwZTBkMjkzYTUwNTc4M2MwM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik5CYTlvellwbXFmTDlKNW5ucmpGSWc9PSIsInZhbHVlIjoiaGlOTG5lU1Z1d3kvOEtQUVBha29PVmRLTFVkWHFRbDdhQ0NwWFRjUDFTaWY1MHNVWWNTbEI0YVpSVzZjZzlKdVh3QmsvMTVRalVMalM4QW1uQWhQTG1HWGZZL29CVEVweFM3ZGF5eDFFS2NNNUVzUG9UTHJWamx5VlMwTlRCMmUwU3hwTzdLWG1zcGIvSDBsR3E2eDlXVXRocHFEZlpiK2NFeE0zbml0S0VjVExwTHM2VHc5ZnZHY0JEcFVWRnhIRzhIdUdiQ1dEY3pyNHVsZ2w5bURKVjRDNGtpSjF5T3ZVUTRrZlRWRTUzajByMzJwYU9XUVJOMGJPeFRQYm1MUlg3ZG9HR3d5OWtEeGR2MnlqVEFXRmpOU0Y3S1BScXFxZ0VRNTM5NW1qdjlVZVlnb0xlZ21rVzFhVldoSTNDMmxQMzFoQ0N6cGNlaXlkVm5NZlFmaHh5V245ZnFiRGdDOCtIMWZ1RHEwZU5YWVZteVZGS1ZYTWFoOUFQM3ZvWWo1WG8xWW1CeHpjR3pscjk2UnUvc3d0MnZTbGhoWTVDNjN5ZG4rQkhYWS93SzhVRU1tQ2thSTRCY1pzNTE2R2tQMCIsIm1hYyI6ImZhODU5ZjJkYjYzMzVmYjFiODhkMWJhMmU0MTIyOTg2MTE3NmFjYjc4Y2Q5N2QyNjUwNTRjMzc5Yzg3ZGI2NGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+