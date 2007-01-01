В Калуге обрезали аварийные деревья

Коммунальщики рассказали, какие работы были проведены в последние дни.

Валили сухи е деревья и проводили санитарную обрезку сотрудники «Калугаблагоустройство» по следующим адресам:

Ул. Большевиков,

Ул. М. Горького,

Ул. Красноармейская, 2,

Ул. Чичерина, 15,

Ул. Взлётная,

Ул. Салтыкова-Щедрина, 44,

Ул. Чижевского, 9.

Сообщить о аварийных деревьях в Калуге можно по телефонам 70-11-31 или 77-71-12.