В Калуге остановили вырубку деревьев на улице Московской

Ликвидировать зеленую зону ради организации парковки 18 ноября запретил городской голова Дмитрий Денисов.

- Участок находится в аренде у застройщика с 2009 года, - рассказал чиновник. - В период непогоды часть сухих деревьев обрушилась на автомобили, и чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем, застройщик приступил к удалению аварийных деревьев и обустройству парковки. Категорически это запретил. Потребовал все работы на объекте прекратить. Никакой платной парковки на этом месте, конечно, не будет. Информация об этом – фейк.

По его словам, аллея у дома №311 должна быть сохранена.

- Поручил внести изменения в проект, которые уменьшат количество парковочных мест и позволят сохранить деревья, - пояснил Денисов. - Новый проект поручил обязательно обсудить с жителями микрорайона.