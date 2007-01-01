В Калуге площадь Победы оградят кустами

Их посадят между пешеходной дорожкой и проезжей частью со стороны улицы Жукова весной 2025 года, рассказали нам 18 ноября в управлении городского хозяйства.

После ликвидации пешеходных переходов на этом перекрестке со стороны аллеи стояло временное металлическое ограждение, однако теперь его убрали.

Некоторые пешеходы по-прежнему порываются выйти там на дорогу.

Водителям на площади придется быть внимательнее до появления кустов.